"Mamy burmistrzynię", "PiS rozgromiony". Politycy KO triumfują

Po godzinie 21 zaczęły napływać pierwsze sondażowe wyniki wyborów w miastach, w których odbywała się druga tura. Są już także z niektórych mniejszych miejscowości. Wygląda na to, że wybory będą sukcesem PO. Swoje zadowolenie wyraził m.in. premier Donald Tusk.

Także poseł Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pihowicz pogratulowała sukcesu miejscowym politykom.

„W Ostrowi Maz. PiS rozgromiony – mamy burmistrza z PO – Huberta Betlejewskiego!” – przekazała.

„I w Sokołowie Podlaskim burmistrzynię – Iwonę Kublik z PO! Po 27 latach nieprzerwanego rządzenia burmistrza z PiS” – dodała.

„Wielka praca kandydatów i struktur. Wielkie gratulacje i brawa” – podsumowała.

Wybory samorządowe. Druga tura

Druga tura wyborów samorządowych została w niedzielę przeprowadzona w 748 miastach i gminach, w tym w 60 miastach prezydenckich.

Ponowne głosowanie odbyło się m.in. w: Gorzowie Wielkopolskim, Kielcach, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Toruniu, Wrocławiu i Zielonej Górze.

Lokale wyborcze zostały otwarte o godzinie 7. Głosowanie zakończyło się o godzinie 21. Państwowa Komisja Wyborcza apelowała, by do lokalu wyborczego udać się jak najwcześniej i nie zwlekać do ostatniej chwili.

Wyniki w sejmikach wojewódzkich

Dwa tygodnie temu w wyborach do sejmików wojewódzkich najwięcej głosów zdobyło Prawo i Sprawiedliwość. Partia Jarosława Kaczyńskiego zakończyła wybory z wynikiem 34,27 proc. Druga Koalicja Obywatelska zdobyła 30,59 proc.

Na Trzecią Drogę głosowało 14,25 proc. (exit poll – 13,5 proc.), Konfederacja 7,23 proc. (7,5 proc.), a Lewica – 6,32 proc. (6,8 proc.).

Prawo i Sprawiedliwość wygrało w siedmiu, a Koalicja Obywatelska – w dziewięciu województwach.

