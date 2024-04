"Deutschland, Deutschland, Deutschland". Mastalerek udzielił rady Tuskowi

– W sprawach polskiego bezpieczeństwa powinien naśladować i podążać drogą prezydenta Dudy i powinien mówić: Ameryka, Ameryka, Ameryka, a nie Deutschland, Deutschland, Deutschland, bo Niemcy Polsce bezpieczeństwa nie zapewnią i raczej doradzałbym premierowi Tuskowi, by podążał drogą prezydenta Dudy – stwierdził Marcin Mastalerek w Fakt Live.

Szef gabinetu prezydenta odniósł się do ostatnich doniesień na temat Nuclear Sharing. Przypomnijmy, że prezydent Duda zapowiedział, że stara się, aby na polskim terytorium rozlokowana została amerykańska broń atomowa. Donald Tusk wyraził już zdumienie postawą głowy państwa. – Czekam z niecierpliwością na spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą. Chciałbym poznać wszystkie okoliczności, które skłoniły go do tej deklaracji – oznajmił w poniedziałek Donald Tusk.

– Dziwię się zdziwieniu premiera Tuska, może nie śledził informacji i wypowiedzi prezydenta Dudy, ale prezydent Duda jest konsekwentny w sprawach Nuclear Sharing i mówił o tym wielokrotnie, w 2022 roku, w ogóle ten temat stawał dużo wcześniej i także dziwię się zdziwieniu premiera Tuska i nie za bardzo rozumiem, jak premier Tusk i w ogóle współpracownicy premiera chcieliby odmawiać Zwierzchnikowi Sił Zbrojnych mówienia o sprawach polskiego bezpieczeństwa – stwierdził Marcin Mastalerek w Fakt Live.

Prezydent: Oczywiście, że spotkam się z premierem

W poniedziałek po południu prezydent został zapytany, czy zgodnie z wyrażonym przez premiera oczekiwaniem, spotka się z nim.

– Oczywiście, że spotkam się z premierem, bo dla mnie jasną sprawą jest to, że współpracujemy ze sobą w sprawach dotyczących polityki zagranicznej i zawsze, gdy jest taka potrzeba – oświadczył Andrzej Duda.

Prezydent podkreślił, że jego dotychczasowa współpraca z Tuskiem "układa się dobrze i korzystnie dla Polski". Jak tłumaczył, każdy z nich ma swój obszar działań: on kwestie związane z ONZ i NATO, Tusk zaś sprawy związane z Unią europejską. – Tak sobie ustaliliśmy – powiedział.

