"W czym problem?”. Ostre słowa Zełenskiego do Zachodu

Jak uważa prezydent Wołodymyr Zełenski, NATO może zestrzelić rosyjskie rakiety przelatujące nad Ukrainą bez konieczności przekroczenia ukraińskiej przestrzeni powietrznej. Według niego będzie to taktyka czysto defensywna i nie będzie stwarzać ryzyka bezpośredniej walki z wojskami rosyjskimi.

– Więc moje pytanie brzmi: w czym tkwi problem? Dlaczego nie możemy ich zestrzelić? Czy to obrona? Tak. Czy to atak na Rosję? Zestrzelenie rosyjskich samolotów i zabicie rosyjskich pilotów? Nie. Więc w czym problem? Zestrzelić to, co jest na niebie nad Ukrainą i dać nam broń do użycia przeciwko wojskom rosyjskim na granicach” – powiedział Zełenski.

Apel Zełenskiego

Zełenski wezwał także Sojusz do dostarczenia Ukrainie większej liczby myśliwców F-16 i systemów obrony powietrznej Patriot. Według prognoz głowy ukraińskiego państwa stosowna decyzja może zostać podjęta podczas lipcowego szczytu przywódców NATO w Waszyngtonie.

– Czy uda nam się zdobyć siedem [systemów Patriot – przyp. red.]? Czy uważacie, że to za dużo jak na rocznicowy szczyt NATO w Waszyngtonie? Jak na kraj, który walczy dziś o wolność i demokrację na całym świecie? – pytał Zełenski.

Jego zdaniem główny powód wahań Zachodu – obawa przed eskalacją nuklearną – jest przesadzony, gdyż prezydent Rosji Władimir Putin w poczuciu troski o własne życie powstrzymywałby się od użycia broni nuklearnej.

– Być może jest irracjonalny, ale kocha swoje życie – dodał Zełenski.

Pomoc dla Ukrainy

USA mogą wkrótce ogłosić nowy pakiet pomocowy dla Ukrainy Według Politico może to nastąpić jeszcze pod koniec tego tygodnia.

Z kolei minister obrony USA Lloyd Austin oznajmił dzień wcześniej podczas spotkania Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy, że Ukraina w najbliższej przyszłości otrzyma obiecaną broń, a priorytetem są obecnie systemy obrony powietrznej.

