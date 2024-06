Ważne słowa Prymasa Polski. "To nie jest żaden polityczny manifest"

Święty Otton urodził się około 1060 roku. W młodym wieku był kapelanem na dworze księcia Władysława Hermana. Po powrocie do Niemiec został kanclerzem cesarza Henryka IV, a później biskupem Bambergu. W 1124 roku na prośbę Bolesława Krzywoustego przybył na Pomorze i doprowadził do przyjęcia chrześcijaństwa przez Pomorzan. A wyprawę swoją – jak przypomniał w homilii Prymas Polski – rozpoczął właśnie w Ujściu, głosząc na schodach miejscowego kościoła kazanie.

Jego misja – jak zauważył arcybiskup gnieźnieński – została starannie przygotowana, zarówno pod względem duchowym, jak i logistycznym. Ruszał do Pomorzan z pragnieniem „aby Chrystus zamieszkał przez wiarę w ludzkich sercach”. – Gdy więc święty Otton z Bambergu stawiał na Pomorzu krzyż, wznosił znak, że i tutaj nasz Bóg zwycięża przez miłość” – mówił Prymas Polski.

"Krzyż to znak miłości Boga"

„Krzyż nie jest więc żadnym politycznym manifestem”, ani "polityczną deklaracją” ani też znakiem, że ktoś kogoś pokonał lub z kimś zwyciężył, zapewniał duchowny. – Krzyż ukazuje miłość Boga w swej najbardziej radykalnej formie, miłość posuniętą aż do granic ostateczności, aż do końca, aż do oddania za nas swego życia – podkreślił Prymas. Przypomniał, że Kościół jest wezwany, by tą miłością żyć, by ją ukazywać światu, by dawać świadectwo miłości, która „przejawia się raczej w czynach niż w słowach”.

Nawiązując do obchodzonej 7 czerwca Uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa, Prymas powtórzył za papieżem Benedyktem XVI, że „w Jezusowym Sercu ukazuje się centrum chrześcijaństwa”. – To Serce zbawia, ale zbawia nas przez to, że się ofiaruje. Ukazuje miłość Boga, która po to, aby podnieść człowieka i go zbawić, aby dać mu nowe i pełne, wieczne życie – tłumaczył abo Polak.

Mszę św. wspólnie z Prymasem Polski celebrowało kilkunastu księży z archidiecezji gnieźnieńskiej, archidiecezji poznańskiej i diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej wraz z biskupem pomocniczym tej ostatniej Krzysztofem Zadarko, który wskazał na wielowiekowe związki i współpracę wspomnianych diecezji. Obecni byli przedstawiciele władz i parafianie, którym za obecność dziękował proboszcz parafii ks. Bogdan Spychaj.

Podczas obchodów w Ujściu abp Wojciech Polak poświęcił również nowo wybudowaną X stację Drogi Krzyżowej na Kalwarii Ujskiej.

Główne obchody 900-lecia misji chrystianizacyjnej Ottona z Bambergu organizuje diecezja koszalińsko-kołobrzeska, której święty biskup patronuje. Parafia w Ujściu, gdzie biskup misjonarz rozpoczynał swoją wyprawę przeprawiając się z Kraju Polan na Pomorze, włączyła się w program trwających uroczystości, których centralnym punktem będzie Msza św. celebrowana 9 czerwca w Białogardzie pod przewodnictwem metropolity warszawskiego kard. Kazimierza Nycza z Warszawy.

