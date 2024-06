Mentzen nie kryje radości. "Uzyskaliśmy najwyższy wynik w historii środowiska"

Według exit poll na Konfederację zagłosowało 11,9 proc. wyborców, co jest trzecim najlepszym wynikiem w Polsce (na pierwszym miejscu KO, na drugim PiS).

"Ten wynik, który właśnie zobaczyliśmy to tylko exit poll. Ale nie ma co ukrywać, nawet jeżeli wynik nie jest dokładny, to istnieje spora szansa, że tym razem nam się udało. Uzyskaliśmy zdecydowanie najwyższy wynik w historii naszego środowiska, staliśmy się trzecią siłą polityczną w Polsce!" – napisał jeden z liderów Konfederacji, Sławomir Mentzen, na portalu X.



"Europejczycy widzą, że nasz kontynent zmaga się z wieloma problemami, a unijna biurokracja tych problemów nie rozwiązuje. Mam wielką nadzieję, że dzięki naszym europosłom uda się zmienić kurs Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że również dzięki naszym europosłom, w tej kadencji europarlamentu dojdzie do korekty kursu UE. Uda się wprowadzić duże zmiany w Zielonym ładzie, zablokować zmiany traktatów czy nowe unijne podatki. W całej Europie ludzie zaczynają coraz lepiej dostrzegać kierunek, w którym zmierza UE, są coraz bardziej świadomi wpływu ideologii, która opanowała Brukselę na swoje życie, coraz lepiej dostrzegają to, że Unia Europejska zamienia się w skansen, Europa traci swoją dawną świetność, mierzy się z wielkimi problemami, takimi jak spadek konkurencyjności, nielegalna imigracja czy zagrożenie wojną, a wszystkie recepty UE niestety nie rozwiązują problemów, tylko je pogłębiają" – podkreśla polityk.

Dobra kampania, Trzecia Droga w tyle

Dalej analizuje minioną kampanię wyborczą. Sławomir Mentzen przekonuje, że tym razem Konfederacji udało się uniknąć poważnych błędów. "Wygrywa ten, kto popełni mniej błędów. Tym razem popełniliśmy ich bardzo mało. Wyciągnęliśmy wnioski z poprzedniej przegranej, naprawiliśmy niektóre błędy, dokonaliśmy liftingu, a także włożyliśmy w tę kampanię bardzo dużo ciężkiej pracy. Patrząc na dzisiejsze wyniki, widać, że wyborcy to docenili. Możemy być więc zadowoleni, że wykonaliśmy wszyscy kawał dobrej roboty" – zaznacza.

"Nie jest to oczywiście szczyt naszych ambicji. Chcemy dalej się rozwijać, rosnąć, zwiększać poparcie. Już teraz staliśmy się stałym elementem polskiej sceny politycznej, a to przecież dopiero początek naszej drogi" – przekonuje Sławomir Mentzen.

