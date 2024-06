Pierwsza porażka PiS od lat. Jest komentarz Kaczyńskiego

W niedzielę o 21.00 zakończyło się głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Według exit poll (IPSOS) poszczególne komitety uzyskały następujące poparcie:

KKW Koalicja Obywatelska – 38,2 proc.

KW Prawo i Sprawiedliwość – 33,9 proc.

KW Konfederacja Wolność i Niepodległość – 11,9 proc.

KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe – 8,2 proc.

KKW Lewica – 6,6 proc.

KWW Bezpartyjni Samorządowcy – Normalna Polska w Normalnej Europie – 0,8 proc.

Porażka PiS

Prawo i Sprawiedliwość odniosło pierwszą wyborczą porażkę od 2015 roku, kiedy zwyciężyło w w wyborach parlamentarnych i przejęło władzę w Polsce. Lider partii Jarosław Kaczyński uważa jednak, że niedzielny wynik nie jest zły. Jak wskazał, jest to dla jego ugrupowania "wielkie zadanie".

– W ostatnim okresie jesteśmy ciągle mniej więcej na tym samym poziomie. Wiemy, patrząc na te wstępne wyniki, co trzeba uczynić, żeby ten poziom podnieść. Jeśli będziemy potrafili zrobić wszystko, co wynika z tego, co dziś zobaczyliśmy, to droga do zwycięstwa jest otwarta – powiedział podczas wieczoru wyborczego.

Kaczyński przypomniał wybory do PE z 2004 roku, kiedy "podczas ogłaszania wyników pierwszych wyborów europejskich, wydawało się, że jest źle". Rok później PiS wygrało wybory parlamentarne. Kaczyński przypomniał, że w 2004 roku również mówił o wielkim wyzwaniu przed jego partią.

Kaczyński powiedział, że PiS wciąż idzie naprzód, mimo "piekielnego ataku" jaki jest na niego przypuszczany.

– Ciągle w tym jednym kierunku, z którego dojdziemy w pewnym momencie do punktu, z którego możemy się odbić do wielkiego skoku, który jest nam potrzebny. Skoczymy ku zwycięstwo, bądźcie tego pewni – powiedział prezes PiS.

