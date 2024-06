Frekwencja w wyborach do PE. Najgorsza od dziesięciu lat

Tak słabej frekwencji wyborczej w Polsce nie było od 2014 r., kiedy do urn – również w wyborach do Parlamentu Europejskiego – wybrało się tylko 24,54 proc. uprawnionych do głosowania.

W 2019 r. frekwencja w eurowyborach wyniosła 45,68 proc. Był to najlepszy wynik od 2004 r., gdy Polacy po raz pierwszy wybierali swoich reprezentantów w europarlamencie.

Wybory do PE. Są wyniki exit poll

Według exit poll poszczególne komitety uzyskały następujące poparcie:

KKW Koalicja Obywatelska – 38,2 proc. KW Prawo i Sprawiedliwość – 33,9 proc. KW Konfederacja Wolność i Niepodległość – 11,9 proc. KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe – 8,2 proc. KKW Lewica – 6,6 proc. KWW Bezpartyjni Samorządowcy – Normalna Polska w Normalnej Europie – 0,8 proc. KW Polexit – 0,3 proc.

Wstępne przeliczenie na mandaty: KO – 21, PiS – 19, Konfederacja – 6, Trzecia Droga – 4, Lewica – 3. Exit poll to sondaż przeprowadzany w dniu wyborów wśród osób opuszczających lokale wyborcze. W sumie we wszystkich państwach UE zostało wybranych 720 europosłów.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Przypomnijmy, że wybory do Parlamentu Europejskiego rozpoczęły się w niedzielę o godz. 07:00 rano. Polacy wybierali 53 europosłów spośród 1019 kandydatów. Do momentu zakończenia głosowania, czyli do godz. 21:00, trwała cisza wyborcza.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej (PKW) Sylwester Marciniak przekazał podczas konferencji prasowej o godz. 18:30, że frekwencja wyborcza na godz. 17:00 wyniosła 28,20 proc. Pięć lat temu, podczas ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego, wynosiła ona o tej porze 32,51 proc.

Uprawnionych do udziału w elekcji do europarlamentu było 28 mln 952 tys. 443 wyborców. Wybory odbyły się w 31 830 obwodach głosowania, z czego 29 735 to obwody stałe, a 1 789 – odrębne. Za granicą utworzono 299 obwodów głosowania, zaś na statkach – siedem.

Listy wyborcze wystawiło łącznie 11 komitetów, z czego siedem zarejestrowało kandydatów we wszystkich 13 okręgach.

