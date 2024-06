"Zadanie zostało wykonane". Orzeł: Tusk się nie zatrzyma

W piątek Sejm wyraził zgodę na uchylenie immunitetu Michałowi Wosiowi. Za odebraniem immunitetu posłowi Suwerennej Polski głosowało 240 parlamentarzystów, przeciw było 192, a siedmiu wstrzymało się od głosu.

Wniosek o uchylenie immunitetu Michałowi Wosiowi złożył pod koniec maja "prokurator krajowy". Chodzi o śledztwo Prokuratury Krajowej w sprawie wydatkowania środków na zakup oprogramowania typu Pegasus ze środków Funduszu Sprawiedliwości, a także wydatkowania środków publicznych na zakup licencji na korzystanie z systemu Pegasus. Według prokuratury, Woś złamał prawo, gdy jako wiceminister sprawiedliwości działał na rzecz przekazania CBA 250 mln zł na zakup oprogramowania.

"Tusk wie, że na tej drodze nie można się zatrzymać"

– Donald Tusk przyjechał tu z zadaniem, żeby Polska przestała być przeszkodą na drodze wygodnego rządzenia przez elitę europejską. Teraz to się nazywa centralizacją czy niesłusznie federalizacją Unii Europejskiej – skomentował na antenie telewizji wPolsce Józef Orzeł z Klubu Ronina.

– Polska przestała być już tą przeszkodą. Zadanie zostało wykonane (...). A Donald Tusk wie, że na tej drodze nie można się zatrzymać. I on będzie pędził na tę ścianę do końca, więc ściana nas czeka – dodał.

– Wśród polityków chodzi taka bajka, że po kilku dniach urzędowania pana Adama Bodnara, minister sprawiedliwości stwierdził, że tak dalej nie można, poszedł do pana premiera i powiedział: "panie premierze, nie da się tej pańskiej polityki tak stosować, bo trzeba będzie łamać prawo", na co Donald Tusk miał odpowiedzieć: "chłopie, nie musisz. Jeżeli uważasz, że nie dasz rady, to daj sobie spokój. Nie martw się, to dla mnie żaden kłopot. Znajdę sobie zaraz takiego, który chętnie to zrobi". I pan Bodnar przed wieczorem doszedł do wniosku, że jednak trzeba łamać to prawo – mówił Józef Orzeł.

