Szokujące wyznanie Jachiry. "Jestem z tego dumna"

Swoim wyznaniem na temat reparacji od Niemiec za straty poniesione przez Polskę w czasie II wojny światowej Klaudia Jachira podzieliła się za pośrednictwem mediów społecznościowych. Pretekstem do tego stała się jej wizyta niemieckim parlamencie.

Jachira: Jestem dumna, że głosowałam przeciwko reparacjom

"Podsumowując moją wizytę w Bundestagu, widzę, ile jest tematów które nas łączą: chociażby podejście do ochrony środowiska, zadbanie o prawa kobiet i mniejszości oraz lepszy transport zbiorowy łączący nasze oba kraje" – zaczęła posłanka Koalicji Obywatelskiej swój wpis na platformie X, po czym oświadczyła:

"Jestem dumna z tego, że 2 lata temu głosowałam przeciwko reparacjom. Była nas tylko czwórka, a jednak czuliśmy, że postępujemy słusznie".

Jachira zastrzegła, że nie ma nic przeciwko zapowiedzianemu funduszowi dla żyjących jeszcze ofiar II wojny światowej. Stwierdziła nawet, iż "dobrze, że będzie".

"Jednak od początku czułam, że sam temat reparacji, których nie tylko Polska Ludowa się zrzekła, ale też dziwnym trafem widnieje podpis Anny Fotygi, pisowskiej ministry spraw zagranicznych, to temat, który PiS wrzucił jak zwykle po to, by odwrócić uwagę od ważnych spraw" – napisała.

W jej ocenie, "mamienie ludzi kwotą 6 bln zł to kwintesencja działania rządów PiS-u". Jak wyjaśniła, partia Kaczyńskiego chciała w ten sposób odwracać uwagę od swoich afer, "bez ustanku psuć, jątrzyć, patrzeć w tył, a nie do przodu, próbować zrobić z naszego zachodniego sąsiada, najważniejszego partnera gospodarczego, sojusznika – wroga". "A po drodze zniszczyć to wszystko, co udało się zbudować przez 35 lat Wolnej Polski" – dodała.

"Dziś wróg jest na wschodzie"

"Dobrze, że podczas wczorajszego spotkania w Bundestagu wszyscy zgodziliśmy się, że trzeba patrzeć w przód i pamiętać, że dziś wróg jest na wschodzie i jest nim putinowska Rosja" – czytamy we wpisie Jachiry.

Kończąc posłanka KO podkreślił, że "trzeba też pilnować stanu demokracji w naszych obu krajach oraz w całej Europie, wyciągając też lekcje z historii dochodzenia faszystów do władzy, tak, by Zło nigdy się nie powtórzyło".

