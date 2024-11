Sytuacja jest rozwojowa

Gdyby ucięła mu obie nogi, szkody byłyby mniejsze. Stop.

Trwa wielka metamorfoza Trzaskowskiego, który zaczął już np. wielbić Trampa. Stop. Jak wieść niesie, w warszawskim ratuszu na potrzeby kampanii prezydenckiej kompletowane są dokumenty potwierdzające udział Rafała Trzaskowskiego we wszystkich pielgrzymkach do Częstochowy w ciągu ostatnich 10 lat. Stop. Raz tylko nie szedł, bo go bolał krzyż. Stop. Ma zwolnienie L4. Stop.