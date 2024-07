Katastrofa samolotu. "Pałac Prezydencki będzie trzymał rękę na pulsie"

Do tragedii doszło w piątek na lotnisku w Gdyni-Kosakowie. Podczas ćwiczeń doszło do wypadku samolotu wojskowego "Bielik". Na pokładzie maszyny znajdowała się jedna osoba – pilot 41. bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, który przygotowywał się do sobotniego pokazu lotniczego.

W katastrofie samolotu zginął major Robert "Killer" Jeł – poinformowało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. "Podczas lotu treningowego na lotnisku w Gdyni zginął tragicznie mjr pil. Robert Jeł. Wspaniały żołnierz, mąż i ojciec. Człowiek, który ojczyźnie oddał to, co najważniejsze… Rodzinie i bliskim składam najszczersze kondolencje" – napisał wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz w mediach społecznościowych.

Katastrofa samolotu wojskowego "Bielik"

Dowódca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Marek Sokołowski wstrzymał wszystkie loty na samolotach M-346 "Bielik" do odwołania. Wstrzymano również pokazy lotnicze z okazji 30-lecia Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. Okoliczności i przyczyny katastrofy wyjaśni Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego we współpracy z Żandarmerią Wojskową i prokuraturą.

"Samolot, który dziś uległ katastrofie został przekazany do użytku w Siłach Zbrojnych w 2022 r. Samoloty M-346 Master »Bielik« wykorzystywane są przez Siły Powietrzne od 2016 r. (...) Wszystkie polskie egzemplarze tych samolotów są wykorzystywane przez 41. Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie" – czytamy w komunikacie Dowództwa Generalnego.

Prezydent Duda zapowiedział działania

W piątek wieczorem w programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News Andrzej Duda złożył wyrazy współczucia bliskim i przyjaciołom pilota mjr. Roberta Jeła. Prezydent zapowiedział, że rodzina majora może liczyć na pomoc.

– Pałac Prezydencki będzie trzymał rękę na pulsie w tej sprawie. Ale jestem spokojny, bo wiem, że Ministerstwo Obrony Narodowej i Sztab Generalny zrobią wszystko, żeby zabezpieczyć najbliższych pana majora – powiedział prezydent Duda. – Śmierć doświadczonego pilota, żołnierza, to jest zawsze ogromna strata dla Polski – dodał.