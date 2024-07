Sztandar i pięść

Szczególną podejrzliwość, pomieszaną z naganą i oburzeniem, wzbudziło zachowanie Trumpa zaraz po strzałach napastnika. To, że w obliczu śmierci amerykański polityk zachował się odważnie i z godnością, przedstawicielom naszych elit po prostu nie mieści się w głowie.

– „Ja po prostu sobie nie jestem w stanie wyobrazić, bo oczywiście są tysiące teorii, jak to się stało, dlaczego on tak zareagował. W normalnej sytuacji, jak ktoś jest zaatakowany, to podporządkowuje się Secret Service, służbom specjalnym, które po prostu mają jedno zadanie — wyprowadzić kandydata w bezpieczne miejsce. W jego przypadku to było wykrzykiwanie, to było grożenie, czyli po prostu zachował się, jakby to był scenariusz filmowy” – przekonywał europoseł Michał Szczerba w programie „Onet Rano”.