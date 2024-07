"Zaniepokojenie Obamy". Będzie zwrot ws. kandydatury Bidena?

Były prezydent USA Barack Obama powiedział członkom Partii Demokratycznej, że droga prezydenta Bidena do zwycięstwa "znacznie się skurczyła” i uważa, że obecny prezydent powinien poważnie rozważyć wycofanie swojej kandydatury. O sprawie donosi "Washington Post”, powołując się na swoje źródła.

Obama odradza start Bidena

Dziennikarze przypominają, że po pierwszej, katastrofalnej debacie z Donaldem Trumpem, Obama rozmawiał z Bidenem tylko raz. Tymczasem za kulisami Obama aktywnie uczestniczył w rozmowach na temat przyszłości kampanii Bidena, odbierał telefony od wielu zaniepokojonych Demokratów, w tym byłej spikerki Izby Reprezentantów Nancy Pelosi, i dzielił się swoimi przemyśleniami na temat wyzwań stojących przed prezydentem.

"Obama postrzega swoją rolę jako osoby wspierającej i doradcy dla swojego byłego wiceprezydenta, mówiąc partnerom z partii, że czuje się obrońcą Bidena. Podczas tych rozmów Obama powiedział, że uważa Bidena za świetnego prezydenta i chce chronić jego osiągnięcia, które mogą być zagrożone, jeśli w przyszłym roku Republikanie przejmą kontrolę nad Białym Domem i obiema izbami Kongresu” – pisze gazeta.

Autorzy publikacji podkreślają, że w niektórych rozmowach Obama mówił, że jest zaniepokojony wynikami sondaży i że "darczyńcy porzucają prezydenta”.

"Zaniepokojenie Obamy pojawia się w obliczu rosnącego niepokoju ogarniającego Partię Demokratyczną co do perspektyw Bidena i jego potencjalnego wpływu na innych kandydatów. Darczyńcy partii, aktywiści i wybrani członkowie coraz częściej zwracają się do małej grupy «weteranów» z kręgu partyjnych przywódców, aby pomogli im wyjść z kryzysu spowodowanego przez nieudany występ Bidena podczas debaty 27 czerwca” – czytamy w artykule.

