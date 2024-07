Kolejna grupa staje w obronie Babiarza. Polscy medaliści olimpijscy piszą do TVP

Mimo że od ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich minęło już kilka dni, Polska nadal żyje tym, co wydarzyło się w telewizyjnym studiu podczas tamtego wieczoru. Chodzi o komentarz Przemysława Babiarza do piosenki Johna Lennona "Imaginie", w którym stwierdził on, że utwór zawiera, oczywisty, komunistyczny przekaz. Za swoją wypowiedź dziennikarz został przez władze TVP odsunięty od komentowania igrzysk.

Sportowcy bronią Babiarza

W obronie Babiarza stanęli nie tylko dziennikarze, ludzie mediów i politycy, ale także sami sportowcy. Jak ustalił "Super Express" do władz Telewizji Publicznej został wysłany list w obronie Babiarza. Portal Interia potwierdził tę informację u szefa polskiej misji olimpijskiej na igrzyska w Paryżu.

– Tak, podpisałem się pod takim listem. Chodzi o to, żeby Przemysław Babiarz skomentował naszą dyscyplinę. Ma swoją opinię, ale bez Przemka dla nas te zawody nie będą takie same. Lekka nie jest łatwa do skomentowania. Trzeba się do tego przygotować i być fachowcem – powiedział Tomasz Majewski, wybitny kulomiot i trzykrotny mistrz olimpijski.

Pod wspólnym listem sportowców i dziennikarzy redakcji TVP Sport podpisali się także Anita Włodarczyk (trzykrotna mistrzyni olimpijska w rzucie młotem), Justyna Święty-Ersetic (m.in. mistrzyni olimpijska w sztafecie mieszanej 4x400 m), Natalia Kaczmarek (również mistrzyni olimpijska w sztafecie mieszanej 4x400 m, jedna z najlepszych biegaczek na tym dystansie na świecie), Monika Pyrek (wielokrotna medalistka mistrzostw świata w skoku o tyczce) czy Marcin Żewłakow (ceniony komentator i ekspert TVP, kiedyś piłkarz reprezentacji Polski, strzelec gola na mundialu w 2002 roku).

Interwencję w sprawie zawieszonego dziennikarza podjęła Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Sprawie przygląda się również Rzecznik Praw Obywatelskich.

