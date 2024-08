Szydło: Nie możemy zapominać o morderczym szaleństwie Niemców

W środę rozpoczęły się obchody 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

"80 lat temu, 1 sierpnia 1944 roku Polacy ruszyli w Warszawie do walki o swoją wolność. Niemcy przez wiele tygodni nie potrafili pokonać powstańczej armii. Swój gniew skupili więc na bezbronnych polskich kobietach i dzieciach, mordując 200 tysięcy osób, a resztę wypędzając z miasta – wielu wywożąc wprost do Auschwitz" – napisała była premier w mediach społecznosciowych.

twitter

Beata Szydło podkreśla, że Polacy nie mogą zapomnieć niemieckich zbrodni. "Pamiętając o bohaterskiej walce Powstańców, nie możemy zapominać o morderczym szaleństwie Niemców, które wtedy w Warszawie przekroczyło wszelkie znane historii granice. W czasach, gdy coraz bardziej przybiera na sile zjawisko zakłamywania historii i wybielania win, musimy dbać o to, aby Powstanie Warszawskie na zawsze pozostało świadectwem polskiego bohaterstwa i niemieckiej zbrodni" – napisała

80. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Podczas uroczystości odczytany został apel pamięci i oddano salwę honorową. Przy Pomniku Powstania Warszawskiego złożone zostały kwiaty przez weteranów, prezydentów Polski i Niemiec, parlamentarzystów i członków rządu, przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, organizacje i instytucje życia społecznego i kulturalnego.

Apel pamięci poprzedziła msza św. sprawowana pod przewodnictwem biskupa polowego Wiesława Lechowicza. Główne obchody 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego odbędą się w czwartek.

Steinmeier: Proszę o wybaczenie

W środę w stolicy odbył się apel pamięci z udziałem powstańców warszawskich, prezydenta Andrzeja Dudy i prezydenta RFN Franka-Waltera Steinmeiera a także władz miasta oraz parlamentarzystów.

– Proszę o wybaczenie za zbrodnie, przed którymi bronili się Polacy w Powstaniu Warszawskim – powiedział podczas uroczystości prezydent RFN Frank-Walter Steinmeier. Jak podkreślił "każde słowo wydaje się za słabe, by nazwać to bestialstwo". Zapewnił, że "polscy obywatele i obywatelki, nigdy nie zapomnieli Powstania Warszawskiego". – A nam, Niemcom, w których imieniu dzisiaj do państwa przemawiam, nam nie wolno go zapomnieć – powiedział. Dodał, że zdaje sobie sprawę, jak wiele rodzin nadal cierpi z powodu pamięci o wojnie.

Według prezydenta Niemiec dobrosąsiedzkie stosunki i pojednanie obu krajów należy rozpatrywać w kategoriach cudu, za który należy być wdzięcznym. Dodał, że Powstanie jest symbolem oporu, a ruch wolnościowy lat 80. był wzorem dla wielu innych. – Wreszcie doprowadził do wolności we wschodniej i środkowej Europie, także we wschodniej połowie mojego kraju – mówił.

Czytaj też:

Gursztyn spotkał się ze Steinmeierem. Wręczył mu jedną rzeczCzytaj też:

Symboliczny mural zniknął z centrum Warszawy. "Co trzeba mieć w głowie?"