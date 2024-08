Symboliczny mural zniknął z centrum Warszawy. "Co trzeba mieć w głowie?"

W połowie lipca na tzw. Patelni w centrum Warszawy powstał piękny mural z okazji 80. rocznicy Powstania Warszawskiego. Upamiętniał godzinę "W" i bohaterów wydarzeń z 1944 roku. Ku niedowierzaniu mieszkańców, malowidło zniknęło tuż przed 1 sierpnia, a ściana została zamalowana na szaro. Warszawiacy, którzy tradycyjnie wybierają się do centrum na godz. 17.00, nie kryją oburzenia. W internecie również zawrzało.

Mural upamiętniający Powstanie Warszawskie zlikwidowany. Pusta ściana w centrum stolicy

W tym roku mija dokładnie 80 lat od wybuchu Powstania Warszawskiego. 1 sierpnia to dla mieszkańców stolicy szczególny dzień. Hasłem przewodnim tegorocznych obchodów jest "W jak wolność" i ten właśnie napis pojawił się na muralu, który powstał w połowie lipca tuż przy metrze Centrum, w miejscu, gdzie warszawiacy co roku gromadzą się, aby upamiętnić Godzinę "W".

Hołd, który autorzy malowidła oddali Powstańcom Warszawskim został przykryty szarą farbą i obecnie znajduje się tam jedynie pusta ściana.

Serwis warszawa.naszemiasto.pl próbował skontaktować się w tej sprawie z warszawskim ratuszem. Nie udało im się jednak uzyskać odpowiedzi na pytanie, dlaczego w dniu 80. rocznicy Powstania zamalowano mural. Dziennikarze dowiedzieli się nieoficjalnie, że osoba odpowiedzialna za kontakt z operatorem zajmującym się muralami jest obecnie na urlopie.

"Ręce opadają", "Co trzeba mieć w głowie?", "Draństwo totalne". Oburzenie w sieci

W sieci dosłownie zawrzało. Internauci nie kryją oburzenia. Na platformie X pojawiło się wiele zdjęć, na których widać Patelnię po zamalowaniu symbolicznego muralu.

"Taki przepiękny mural z okazji 80. rocznicy #PowstanieWarszawskie nie dotrwał do 1 sierpnia, bo jakiś dzban postanowił go zamalować tuż przed tak ważnym dniem dla mieszkańców Warszawy. Ręce opadają" – napisał na X dziennikarz Marcin Dobski.

twitter

"Zamazali mural na 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Na dzień przed obchodami. Mural znajdował się w samym sercu Warszawy, gdzie Polacy masowo gromadzą się o 17:00, aby oddać hołd Bohaterom. Draństwo totalne?" – komentuje poseł Dariusz Matecki.

twitter

"Przepiękny mural upamiętniający 80. rocznicę #PowstanieWarszawskie niestety nie dotrwał do 1 sierpnia, ponieważ ktoś postanowił go zamalować tuż przed tak ważnym dniem dla wszystkich Polaków. Naprawdę nie wiem co trzeba mieć w głowie, żeby coś takiego zrobić" – skomentował Jan Molski.

twitter

"W jak wstyd!"; "Kurs "Für Deutschland" przyjęty 13 grudnia obowiązuje!"; "W – jak wdzięczność W – jak wytrwałość zamieniło się w W – jak wyp*****lać" – czytamy w innych wpisach w mediach społecznościowych

twittertwitterCzytaj też:

Była gwiazda TVP nie odpuszcza ws. Powstańców. "Sam sobie zazdroszczę"Czytaj też:

"Zginął 20 minut przed godziną W". Trzaskowski podzielił się prywatną historią