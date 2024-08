Tulczyn – stolica targowiczan

Tu znajdowała się rezydencja jednego z głównych jej architektów – Stanisława Szczęsnego Potockiego. Był to jeden z najpiękniejszych pałaców na Ukrainie, wystawiony w 1782 r. Ogromny – długość frontu wynosiła ok. 68 m, mieścił zaś prawie 100 sal i pokojów. Na skrzydłach wzniesiono dwie wielkie oficyny nadające całości monumentalny wygląd. W 1787 r. zatrzymał się tutaj król Staś Poniatowski, pięć lat później rozlokowali się targowiczanie, tworząc swoisty rząd sprowadzony do Polski przez „bratnią” armię rosyjską.