Co piszą na Wschodzie II We wsi Kuriejka w Kraju Krasnojarskim odsłonięto pomnik sowieckiego dyktatora. To jedno z wielu, ustanowionych w ostatnich latach w Rosji, upamiętnień Stalina. Co to ma wspólnego z Putinem? O tym pisze prokremlowski publicysta.

"Stalin powinien służyć Rosji, zamiast być taranem przeciw Putinowi" – tak brzmi tytuł felietonu Piotra Akopowa z agencji RIA Nowosti, opublikowanego na łamach portalu agencji Regnum. Na wstępie publicysta zaznacza, że choć w Rosji w ostatnim czasie postawiono dziesiątki pomników Stalina, to jednak są to głównie skromne popiersia w niewielkich miejscowościach. Pomnik, odsłonięty we wsi Kuriejka, wyróżnia się jednak swoim rozmiarem. Choć stanął w zapadłej wiosce, to mierzy sobie aż 3,5 metra wysokości. Miejsce jest nieprzypadkowe.