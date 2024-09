"Zwykła pomyłka" Hennig-Kloski w Sejmie. Minister tłumaczy się z głosowania

Minister zagłosowała przeciwko skróceniu terminu rozpatrywania rządowego projektu tak, aby specustawa powodziowa mogła być rozpatrywana na tym posiedzeniu Sejmu. Drugi poseł, który głosował przeciwko również zasiada w Polsce 2050 – to Paweł Zalewski. "Za" było 416 posłów, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Jak minister tłumaczy się z głosowania? Hennig-Kloska zapewnia, że zaszła zwykła pomyłka.

– W ramach wyjaśnienia – to zwykła omyłka. Byłam pewna, mam już kartkę. Występuję w odpowiedzi do pana posła, jako posłanka na Sejm. Tego typu omyłka się zdarza. Natomiast byłam pewna, że to głosowanie dotyczy państwa wniosku o odrzucenie bardzo ważnej ustawy o OSP, na co nie mogliśmy pozwolić. Za chwilę złożę w tej sprawie oświadczenie – mówiła Paulina Hennig-Kloska w Sejmie.

Rządowa pomoc dla powodzian

Rząd wprowadził na części zalanych terenów województw dolnośląskiego, śląskiego i opolskiego stan klęski żywiołowej. Zabezpieczył również 2 mld złotych w budżecie na pomoc powodzianom.

Rząd zapowiedział już program pomocy dla osób dotkniętych powodzią. Według zapewnień premiera poszkodowani przez żywioł będą mogli także liczyć na pomoc w wysokości do 100 tys. zł w przypadku odbudowy mieszkania i do 200 tys. w przypadku budynków mieszkalnych

– Każdy może liczyć na 10 tysięcy bezzwrotnej pomocy właściwie natychmiast, po złożeniu wniosku, 100 tysięcy na remont mieszkania i 200 tysięcy na remont domu. To jest bezzwrotna pomoc, która może być uruchomiona bardzo, bardzo szybko – powiedział Cezary Tomczyk.

Minister Pełczyńska-Nałęcz poinformowała, że rząd planuje przekierować kilkanaście miliardów zł na pomoc dla powodzian. Polityk jednocześnie poparła pomysł przekierowaniaśrodków z kredytu 0 proc. na pomoc powodzianom.– Będę przekonywała ministra Domańskiego, jak najbardziej, w tej sytuacji popowodziowej, jeszcze bardziej tego typu polityka naprawdę nie ma sensu – podkreśliła

