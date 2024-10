Sopiński: W wymiarze sprawiedliwości potrzebny jest reset konstytucyjny

Rektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości dr Michał Sopiński ocenił, że polski system prawny jest obecnie kształtowany przez "prawo siły i pałki".

– Mleko się rozlało. Zakwestionowanie legalności istnienia stosunku powołania Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego w dniu 12 stycznia doprowadziło do tego, że wszystkie działania podejmowane przez prokuraturę po tym terminie, czyli chociażby wymiana prokuratorów rejonowych, okręgowych, wszelkie powołanie do Prokuratury Krajowej, powołanie zespołów śledczych, są zrealizowane z bardzo istotną wadą prawną – mówił prawnik.

Sopiński: Potrzebny jest reset konstytucyjny

– One wymagają sanacji na poziomie każdego postępowania karnego. To znacząco wydłuży proces trwających postępowań bądź doprowadzi do wielu umorzeń. To będzie dotyczyć m.in. postępowań, które dotyczą przestępców. Dzięki kroczkom prawnym, pomocy swoich pełnomocników procesowych będą mogli starać się podważyć toczące się wobec nich postępowania – powiedział Sopiński.

Rektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości przypomniał swoje stanowisko, że polski wymiar sprawiedliwości znalazł się w takiej sytuacji, że jedynym sposobem ratowania go byłaby próba resetu konstytucyjnego. W jego ocenie warunkiem brzegowym powinno być doprowadzenie do zaprzestania dalszego niszczenia wymiaru sprawiedliwości, a następnie zbudowanie na nowo autorytetu Trybunały Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Prokuratora Krajowego i poszczególnych instytucji, jak Krajowa Rada Sądownictwa. Być może część urzędów mogłoby być wyłanianych w drodze głosowania, by wybrani prawnicy cieszyli się dużą legitymacją społeczną.

