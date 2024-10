Całus z języczkiem

Nic dziwnego, że choć Jarosław Iwaszkiewicz od pierwszego listu, wysłanego w 1945 r. ze Stawiska do Krakowa, tytułował Tadeusza Kwiatkowskiego „Kochanym Tadziem”, „Tadzio” adresował swoje listy do „Kochanego Pana Jarosława”, a na zachętę przejścia, na razie w listach, na „ty” ze strony twórcy „Panien z Wilka” odpowiedział: „Bardzo ucieszyła mnie propozycja wypicia braterstwa z Panem, za co jestem bardzo wdzięczny i zarazem niesłychanie szczęśliwy. Nie śmiem jednak na razie wprowadzać