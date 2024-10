Konfederata paradoksalny

Członek szkolnej antykomunistycznej konspiracji, który niedługo potem zapisuje się do komunistycznej Polskiej Partii Robotniczej. Wizjoner, który przewidział wybuch rewolucji Solidarności, ale wolnościowy karnawał w większości obserwował zza krat więzienia. Przeciwnik prezydentury Wojciecha Jaruzelskiego, który ponad dekadę później przyjęcie do Unii Europejskiej świętować będzie z Aleksandrem Kwaśniewskim.

Polityczna kariera Leszka Moczulskiego to przykłady odwagi, a także zygzaków oraz zawodnych rachub politycznych. Jego chłodne spojrzenie zza szkieł okularów i pewne siebie wywody o rychłym końcu Związku Sowieckiego przyciągały do niego ludzi marzących o niepodległości Polski. Ale gdy już ta niepodległość się ziściła, nie potrafił utrzymać swojej czołowej roli wśród polityków prawicy. Trafność generalnych prognoz politycznych mieszała się u niego ze skłonnością do politykierstwa, z metodami pozornie skutecznymi, ale na dłuższą metę nieprzynoszącymi trwałych osiągnięć.

Jedyny w swoim rodzaju