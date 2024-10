Test "Do Rzeczy": Volvo XC60 T6 AWD Plug-in Hybrid

Model XC60 jest zaś najlepiej sprzedającym się SUV-em spod znaku Volvo. Nie tylko globalnie. Również w Polsce akurat ten model od lat znajduje się wysoko na liście TOP 10. Nie ma w tym przypadku. XC60 to SUV wszechstronny. Praktyczny, bezpieczny, z klasycznie zaprojektowaną, mocarną sylwetką. Ta elegancka prostota sprawia, że choć to jedna z najstarszych konstrukcji wśród SUV-ów na rynku, to Volvo nadal wygląda bardzo dobrze.

W testowanej wersji T6 Recharge AWD to model nie tylko długowieczny, lecz także dynamiczny i… ekologiczny.