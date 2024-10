Żukowska o Sawickim: Jeżeli to nie jest kabotyństwo, to nie wiem, co to jest

Polityk PSL stwierdził w rozmowie z Radiem Wnet, iż Sławomir Mentzen nie będzie kandydatem na prezydenta z ramienia Konfederacji. Parlamentarzysta zapowiedział również, że tuż po wyborach dojdzie do "głębokiej rekonstrukcji rządu".

Właśnie do tych wypowiedzi odniosła się poseł Lewicy Anna Maria Żukowska.

"Poseł Sawicki to jakiś oberpremier: zaplanował już rekonstrukcję rządu oraz wymienił Konfederacji kandydata na prezydenta" – napisała na portalu X. Na tym jednak uwagi się nie skończyły. "Jeżeli to nie jest kabotyństwo, to nie wiem co to jest" – czytamy we wpisie Żukowskiej.

Sawicki o Mentzenie: Mówię, co myślę

Marek Sawicki odniósł się do sytuacji na polskiej scenie politycznej w kontekście wyborów prezydenckich, które odbędą się w 2025 roku. Polityk nie wzbraniał się przed przewidywaniami dotyczącymi sytuacji w szeregach politycznej konkurencji.

– Sławomir Mentzen też nie będzie kandydatem Konfederacji zgłoszonym w wyborach prezydenckich. Poczekamy, czas sprawdzi – powiedział Sawicki. – Mam tę odwagę, że mówię to, co myślę i to, co z mojej analizy wynika – dodał.

Marszałek senior skomentował też sytuację w Polsce 2050, z którą PSL współpracuje w ramach Trzeciej Drogi. Jak zaznaczył, nie wie, czy Szymon Hołownia będzie kandydował w wyborach prezydenckich. – Jasnej jego odpowiedzi nie ma, dlatego uważam, że Polskie Stronnictwo Ludowe musi mieć również koncepcję alternatywną i w sobotę mamy Radę Naczelną w Tarnowie – powiedział Marek Sawicki. – Pewnie też będziemy o tym rozmawiali, bo uważam, że nie możemy jako partia nie wystawiać kandydata lub nie popierać kandydata – dodał.

Polityk nie spodziewa się również, by PiS ogłosiło swojego kandydata w dniach 11–12 listopada, a także, by Koalicja Obywatelska ujawniła swoje plany 7 stycznia. – Jak między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem poznamy kolejnych, poza Mentzenem, kandydatów środowisk politycznych, to będzie naprawdę błyskawiczny termin – powiedział poseł PSL.

