"Są granice bezczelności?". Jabłoński przypomniał przeszłość Czarzastego

Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy z wnioskiem o odebranie Antoniemu Macierewiczowi orderu.

– Ustawa z 1992 r. mówi, że prezydent może podjąć decyzję o pozbawieniu orderu, jeżeli odznaczony dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny jego posiadania. Uważam, że pan Macierewicz jest osobą niegodną do posiadania Orderu Orła Białego – mówił współprzewodniczący Nowej Lewicy w nagraniu, które opublikował na portalu X.

Apel Czarzastego to pokłosie raportu komisji, która oceniła funkcjonowanie podkomisji smoleńskiej.

Jabłonski: Są granice bezczelności?

Słowa marszałka oburzyły polityka PiS Pawła Jabłońskiego. "Są granice bezczelności? Najwyraźniej nie" – stwierdził polityk. Jabłoński podkreślił, że Czarzasty wstąpił do PZPR w 1983 r. "Z pełną świadomością zapisał się do partii komunistycznej, która dopiero co wprowadziła stan wojenny, strzelała do ludzi na ulicach i w zakładach pracy, mordowała przeciwników politycznych i zamykała dziesiątki tysięcy ludzi w więzieniach" – stwierdził.

Jak dodał, Macierewicz przez lata prowadził walkę z komunistami, za co otrzymał rzeczone odznaczanie. "Dzisiaj Czarzasty chce mu ten order odebrać. A Platforma i reszta uśmiechniętej koalicji bije brawo" – dodał.

Order dla Macierewicza

23 września 2022 r., w rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników, podczas uroczystości w Belwederze, prezydent Andrzej Duda wręczył najwyższe odznaczenie państwowe – Order Orła Białego – Antoniemu Macierewiczowi.

Macierewicz to jeden z liderów opozycji antykomunistycznej, współzałożyciel Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej "KOR", twórca podziemnego pisma "Głos", więzień polityczny aresztowany ponad 20 razy.

Order Orła Białego to najwyższy order Rzeczypospolitej, ustanowiony w 1705 r., reaktywowany w 1921 r. Nadawany jest za znamienite zasługi cywilne i wojskowe dla Rzeczypospolitej Polskiej najwybitniejszym Polakom.

