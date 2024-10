Kazik zareagował na wywiad Muńka w Republice: Zygmunt, chciałem ci to powiedzieć

Wizyta Muńka Staszczyka w stacji Tomasza Sakiewicza wywołała burzę wśród wielu osób podających się za jego fanów. W komentarzach w mediach społecznościowych nie kryli wściekłości na muzyka za to, że zdecydował się na rozmowę w prawicowej telewizji. W związku z falą hejtu, która na niego spadła, artysta zdecydował się na oświadczenie w tej sprawie.

Do sprawy odniósł się lider Kultu, który wyraził poparcie dla Muńka.

– Wyczytałem w internetach, że Muniek udzielił wywiadu telewizji Republika. Zygmunt, chciałem ci powiedzieć, że w pełni popieram twoją decyzję, jestem z tobą, co jest niepojęte dla całej armii betonowych kretynów z obu stron, które nie są w stanie pojąć, że można rozmawiać, a nie tylko wrzeszczeć i napi***alać. Pozdrawiam cię, Kazik – stwierdził muzyk, w krótkim filmie zamieszczonym na Facebooku.

facebook

Muniek w Republice. O czym był program?

Muniek Staszczyk z zespołu T.Love był niedawno gościem Telewizji Republika. W rozmowie z Anną Popek, w porannym programie stacji, mówił m.in. o swojej religijności. Muzyk nie ukrywa, że kwestia wiary jest teraz bardzo ważnym elementem jego życia, choć nie zawsze tak było. Podczas wywiadu wypowiedział się m.in. na temat świętego Jana Pawła II.

– Towarzyszył mojemu pokoleniu do 2005 roku, do momentu, gdy zamarła cała Warszawa, cała Polska i cały świat katolicki. Chcąc, nie chcąc, powiem banał, to jest papież mojego pokolenia. (...) Przez całe moje życie się przewijał – stwierdził w programie "Wstajemy".

Do fali komentarzy odniosła się m.in. Anna Popek. "Przykro i głupio tak bardzo, że nie miałam odwagi zadzwonić do Muńka Staszczyka po naszym wywiadzie" – czytamy w instagramowym wpisie.

Dziennikarka zwróciła się do muzyka: "Muniek – bardzo Ci dziękuję i przepraszam, za te wszystkie przykrości i chamskie komentarze, które pod Twoim adresem skierowano. Jesteś facet z charakterem".

Czytaj też:

"Plemienna napier*****ka". Znany muzyk gorzko o polskiej polityceCzytaj też:

Znany muzyk w TV Republika. Wydał oświadczenie po fali hejtu