Patriarchalny dziad

Sołtysik wtrącił, że widział niedawno film biograficzny o wokalistce Amy Winehouse, z którego dowiedział się, że niektóre kobiety zakładają szpilki, „które mówią »przeleć mnie«”. Przyznał, że bardzo mu się to spodobało. Jednak Młynarska była wyraźnie zaskoczona i zdegustowana. – Uważam, że to, że przyznajesz się do tego, że ci się to podoba, świadczy o tym, że jesteś starym, patriarchalnym dziadem. Nazywanie tego w ten sposób jest bardzo niesprawiedliwe, jest dużym nadużyciem wobec kobiet, bo mają prawo chodzić ubrane, jak chcą, a to jest problem mężczyzn, co z tym robią. Jeżeli mają nieposkromione żądze i pragnienie władzy