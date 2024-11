Pro-lifer Xi Jinping

Widać już także pierwsze sygnały, że Pekin zaczyna ograniczać prawo do aborcji Płaskorzeźba ma ok. 6 m długości i 2 m wysokości. Widać na niej dziewięć kółeczek reprezentujących kolejne miesiące ciąży, a w nich wizerunki przedstawiające rozwój małego człowieka. Płody oświetlone są promieniami słońca, a pośrodku umieszczono niemowlaka trzymanego w – zapewne matczynych – rękach. Nie, ta płaskorzeźba nie znajduje się na terenie kościelnym, nie jest to też dzieło artysty, który postanowił się podzielić ze światem swoim chrześcijańskim światopoglądem.

Ta pro-liferska instalacja ustawiona została niedawno w publicznym parku w Miyun, na północno-wschodnich przedmieściach