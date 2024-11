Nowacka nazwała ich "grupą ortodoksów". Przeciwnicy planów MEN reagują

Na zorganizowanej we wtorek wspólnie z KAI konferencji z oburzeniem przyjęli wypowiedzi minister Barbary Nowackiej na temat postulatów KROPS. Minister miała nazwać członków KROPS "grupą ortodoksów" oraz zmanipulować sens wypowiedzi wygłoszonych podczas konferencji.

Poniżej publikujemy komunikat Koalicji na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły w sprawie wypowiedzi minister Barbary Nowackiej na temat KROPS z dnia 12.11.2024:

Warszawa, dnia 13.11.2024

Komunikat Koalicji na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły w sprawie wypowiedzi minister Barbary Nowackiej na temat KROPS z dnia 12.11.2024 podczas konferencji prasowej

Przedstawiciele szerokiej społecznej Koalicji na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły, powstałej dla dobra polskich uczniów oraz ich rzetelnego kształcenia i wychowania, która zrzesza ponad 70 organizacji społecznych, z oburzeniem przyjęli wypowiedź min. B. Nowackiej podczas wspólnej konferencji prasowej z Ministrem Sportu i Turystyki, sformułowaną na temat ekspertyz i działalności KROPS.

Na pytanie dziennikarki Polskiego Radia o zakończoną właśnie konferencję prasową zorganizowaną przez KROPS w Katolickiej Agencji Informacyjnej poświęconą edukacji zdrowotnej i innym zmianom wprowadzanym przez MEN minister udzieliła aroganckiej i lekceważącej odpowiedzi. B. Nowacka zarzuciła prelegentom z Koalicji na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły, nazwanym przez nią „grupą ortodoksów”, kłamstwo i manipulację oraz brak znajomości podstawy programowej. W celu ośmieszenia poglądów krytycznych wobec projektu rozporządzenia mającego wprowadzić do szkół obowiązkową edukację seksualną, minister użyła ocennych określeń dyskredytujących uczestników oraz zmanipulowała sens wypowiedzi wygłoszonych podczas konferencji w KAI.

Należy podkreślić, że miało to miejsce w czasie trwania ogłoszonych przez MEN konsultacji na temat „edukacji zdrowotnej”. Zachowanie min. Barbary Nowackiej podważa wiarygodność prowadzonych obecnie konsultacji, ma cechy dyskryminacji adwersarzy i wystawia najgorsze świadectwo urzędującej minister edukacji.

W imieniu szerokich rzesz rodziców i nauczycieli stanowczo sprzeciwiamy się takiemu traktowaniu uzasadnionych merytorycznie i przedstawionych publicznie opinii nt. projektu podstawy programowej przedmiotu „edukacja zdrowotna” oraz osób je wypowiadających.

Informujemy, że nasi eksperci zgromadzeni na konferencji w KAI dokonali głębokiej, rzeczowej analizy projektu rozporządzenia podstawy programowej obowiązkowej edukacji zdrowotnej. Skupiono się na kwestiach związanych z obowiązkową edukacją seksualną, wobec równoczesnej zapowiedzi likwidacji dobrowolnego WDŻ oraz problematycznych kwestiach prawnych. Polecamy wyrobienie sobie własnej opinii na podstawie noty zamieszczonej na stronie.

oraz transmisji z przebiegu Konferencji:

Jednocześnie zwracamy uwagę, że większość z treści zawartych w podstawie programowej nowego przedmiotu jest obecna w aktualnych podstawach programowych wielu przedmiotów m.in. wychowania fizycznego, biologii, wychowania do życia w rodzinie, wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa, przedsiębiorczości, religii, etyce.

Fakt ten jest celowo pomijany w dyskursie o potrzebie nowego przedmiotu, a wręcz ukrywany przed opinią publiczną. Ma to na celu wywołanie przekonania o absolutnej konieczności wprowadzenia do szkół edukacji zdrowotnej, nosząc znamiona manipulacji. Tymczasem propozycja odrębnego przedmiotu „edukacja zdrowotna” powiela istniejące w obecnej podstawie programowej tematy, co dodatkowo obciąży uczniów. Poniższe strony rządowe jasno wykazują obecność tych treści w aktualnie realizowanym programie nauczania.

Podczas konferencji w KAI przedstawione zostały kluczowe fakty i informacje, które wzbudzają uzasadniony niepokój rodziców i wielu ekspertów.

Projekt MEN:

- uderza w niezakłócony rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży, mogąc prowadzić do wielu osobistych tragedii,

- jest antyzdrowotny – brak ważnych informacji profilaktycznych, np. potrzeby akceptacji własnej płci, skutków przyjmowania blokerów dojrzewania,

- jest antyrodzinny – odrywa seksualność od małżeństwa i rodziny; decyzje o dobrowolnej bezdzietności w związku traktuje na równi z decyzją o wielu dzieci, godząc tym samym w dobrą przyszłość narodu, państwa, gospodarki,

- łamie prawo, ignorując konstytucyjną zasadę prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, w tym w sferze moralnej i religijnej,

- jest sprzeczny z nauczaniem Kościoła,

- ma charakter manipulacji ­– obowiązkową edukację seksualną chce wprowadzić do szkół „pod przykrywką” edukacji zdrowotnej.

Jak wskazał dr Zbigniew Barciński, prezes Stowarzyszenia Pedagogów NATAN, dotychczas ramą nauczania tematyki seksualności w polskiej szkole była rodzina. MEN proponuje zastąpić rodzinę – zdrowiem. Rodzina zostaje usunięta, jest poza polem widzenia. Jest to przekaz deprecjonujący rodzinę i uderzający w nią. Zamiast niej głównym kontekstem edukacji seksualnej i wartością staje się przyjemność. Będzie to skutkować deprawacją i demoralizacją młodego pokolenia oraz utratą zdrowia.

Dokonując oceny dokumentu proponowanego przez MEN, eksperci KROPS wskazali, że edukacja zdrowotna to przedmiot, który ma być obowiązkowy. MEN chce zmusić dzieci i młodzież, aby brały udział w tego typu zajęciach i używa do tego aparatu państwa. Łamie przy tym Konstytucję RP, która w art. 48 ust. 1 i art. 53 ust. 3 formułuje zasadę pierwszeństwa wychowawczego rodziców.

KROPS wzywa wszystkie środowiska zatroskane o dobro i ZDROWIE polskich uczniów do sprzeciwu wobec tych zagrożeń:

Każdy obywatel może wysłać do dnia 21.11.2024 swoją opinię do MEN na adres mailowy: [email protected] w kwestii planów wprowadzenia obowiązkowej edukacji zdrowotnej. Więcej informacji i wskazówki na naszej stronie.

Jesteśmy przekonani, że wobec dzisiaj zaprezentowanego stanowiska B. Nowackiej, które nie liczy się z głosem rodziców, konieczna jest silna presja społeczna.

Apelujemy o nagłośnienie i wzięcie udziału w manifestacji rodziców, nauczycieli, wszystkich, którym na sercu leży polska edukacja, którą organizują zrzeszone w KROPS-ie liczne organizacje społeczne wraz ze NSZZ „Solidarność”. Zapraszamy do Warszawy na pl. Zamkowy dnia 1.12.2024 na godz. 12.00 na manifestację pod hasłem „TAK- dla edukacji, NIE – dla deprawacji”.

Koordynatorzy KROPS

Hanna Dobrowolska, Ruch Ochrony Szkoły

Bartosz Kopczyński, Towarzystwo Wiedzy Społecznej

Agnieszka Pawlik-Regulska, Stowarzyszenie „Nauczyciele dla Wolności”

r.pr. Marek Puzio, Instytut na Rzecz Kultury Prawnej „Ordo Iuris”

Sebastian Zuber, „Serce wolności”

KROPS

