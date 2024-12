Minister obrony Niemiec: Będziemy musieli wysłać kontyngent na Ukrainę

Według Reutersa, prezydent elekt USA Donald Trump rozważa obecnie plany wobec Ukrainy, wybierając spośród trzech opcji, którymi dysponuje jego zespół, w tym jedną zaproponowaną przez przyszłego wiceprezydenta, J.D. Vance'a. Agencja ustaliła, że obok planu Vance'a Trump rozważa propozycję autorstwa Keitha Kellogga, którego zaproponował jako swojego asystenta i specjalnego wysłannika ds. Ukrainy i Rosji. Trzeci scenariusz opracował Richard Grenell, dyrektor wywiadu narodowego USA podczas pierwszej prezydentury Trumpa.

O ile plan Grenella nie jest znany, to Kellogg proponuje zawieszenie broni, zamrożenie linii frontu i powstanie strefy zdemilitaryzowanej. W ocenie Reutersa wszystkie trzy plany zawierają pewne wspólne elementy, w tym wykluczenie członkostwa Ukrainy w NATO. Zdaniem agencji wdrożenie tych propozycji w życie będzie oznaczać, że "duże obszary Ukrainy znalazłyby się w rękach Rosji".

– Niemcy będą musiały wysłać kontyngent pokojowy do Ukrainy w przypadku zawieszenia broni – powiedział niemiecki minister obrony Boris Pistorius w rozmowie z rozgłośnią Deutschlandfunk. – Nie możemy dziś poważnie o tym dyskutować, ale pewnego dnia będziemy musieli to zrobić – wskazał.

Pistorius podkreślił jednocześnie, że do końca "gorącej fazy" wojny Berlin wyklucza obecność niemieckich wojsk w strefie konfliktu. Według niego obecnie niemieckie władze "opracowują scenariusze dotyczące tego, co stanie się po zakończeniu działań wojennych w Ukrainie". Nie ujawnił jednak szczegółów, wskazując, że "nikomu to nie pomoże".

Niemieccy żołnierze wejdą na Ukrainę? Baerbock zabrała głos

Wcześniej szefowa MSZ Niemiec Annalena Baerbock przyznała, że wyobraża sobie udział niemieckich żołnierzy w misji pokojowej na Ukrainie. Baerbock mówiła w kwaterze Głównej NATO w Brukseli, że oprócz gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, w tym członkostwa w NATO, dyskutuje się również o międzynarodowej obecności dla zabezpieczenia zawieszenia broni.

– Ze strony niemieckiej ze wszystkich sił wspierane będzie wszystko, co służy pokojowi w przyszłości – dodała.

