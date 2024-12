Spotkanie Brzezinski-Trzaskowski. Informację przekazało... konto psa ambasadora USA

Chodzi o Teddy'ego, owczarka niemieckiego, który należy do dyplomaty. Profil nazywa się "AmbassadogTeddy". Pies ambasadora ma bowiem profil na Instagramie, na którym regularnie ukazują się wpisy dot. jego właściciela. "Moim tatą jest ambasador Brzezinski. To on pisze posty, ja rządzę relacjami" – napisano na koncie kilka lat temu.

Na profilu czworonoga pojawiła się seria wpisów ze spotkania z czołowymi politykami Koalicji Obywatelskiej – ministrem sprawiedliwości Adamem Bodnarem, szefem MON Tomaszem Siemoniakiem czy byłą premier Ewą Kopacz. Osobny post dotyczy spotkania z prezydentem Warszawy i kandydatem KO w wyborach prezydenckich Rafałem Trzaskowskim.

"W ciągu trzech lat mojej pracy na stanowisku ambasadora USA w Polsce praktycznie nikt nie odegrał bardziej istotnej roli w rozwoju stosunków amerykańsko-polskich niż niezwykły prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Pod każdym względem: bezpieczeństwo, biznes, energia, dyplomacja i ludzie dla ludzi. Był wyjątkowym źródłem rad, wsparcia i przyjaźni. Jestem wdzięczny Rafałowi Trzaskowskiemu, wspaniałemu Prezydentowi Warszawy" – "napisał" pies ambasadora USA.

O przybyciu Teddy'ego do Warszawy ponad trzy lata temu pisał nawet oficjalny profil ambasady USA w Warszawie. "Teddy bardzo dobrze czuje się w swoim nowym domu i z każdym dniem odkrywa coraz więcej uroków Warszawy! Z wielką chęcią wychodzi na spacery i uczestniczy w dłuższych wycieczkach. Liczymy na Wasze sugestie miejsc w stolicy i okolicach, jakie Teddy powinien dopisać do swojej eskapadowej listy" – przekazała amerykańska placówka.

W przeszłości na profilu psa pojawiały się między innymi materiały dokumentujące wspólne spacery z psem Rafała Trzaskowskiego.

