Brzezinski wyjeżdża z Polski. "Będę straszliwie tęsknił"

Mark Brzezinski pełni funkcję ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce od 19 stycznia 2022 r. Dyplomata we wtorek, 26 listopada zapowiedział odejście ze stanowiska. Wpis pojawił się na platformie Instagram. Brzezinski poinformował, że złożył już rezygnację na ręce prezydenta USA Joe Bidena. "20 stycznia 2025 r. będzie moim ostatnim dniem jako ambasadora USA w Polsce. Złożyłem list rezygnacyjny na ręce prezydenta Bidena, któremu jestem dozgonnie wdzięczny za zaufanie, jakim obdarzył mnie, kiedy zdecydował o mojej misji. Służba ambasadora była jednym z moich marzeń. Nigdy nie wyobrażałem sobie, że będę służył jako ambasador USA w Polsce. Przewyższa to wszystko, co mogłem sobie wyobrazić. Spędziłem trzy bardzo intensywne lata w jednej z najlepszych ambasad USA" – napisał Mark Brzezinski na Instagramie.

"Będę tęsknił"

– W osobistym wymiarze czuję wielkie emocje. Kocham Polskę, Polaków – są tak ciepli, wspierający. Będę straszliwie tęsknił za rolą ambasadora. Oczywiście chciałbym móc pozostać w niej jeszcze przez kilka lat, ale czuję również, że przyszedłem z administracją Joe Bidena i odejdę wraz z nią, ostatniej minuty, ostatniego dnia kadencji prezydenta – mówi dyplomata w rozmowie z serwisem money.pl.

Zaznacza że "ma wiele myśli i odczuć" związanych z tą sytuacją. – Uwielbiam te trzy lata spędzone w Polsce. Doświadczyłem tak ciepłego przyjęcia w każdym miejscu, że mogę tylko powiedzieć: dziękuję, dziękuję, dziękuję – powiedział ambasador USA.

– Polska zrobiła bardzo dużo w ciągu tych trzech lat: w kwestiach wojskowych, energetycznych, uchodźców, biznesu, demokracji, łączenia ludzi. Nasze wspólne osiągnięcia są imponujące w każdym wymiarze. To był okres pełen sukcesów – przekonuje Mark Brzezinski.

Ambasador dodał, że życzy Donaldowi Trumpowi wielu sukcesów w roli prezydenta USA.

