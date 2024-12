Świat jest piękny, świat jest doskonały. Oto uroczy dom na przedmieściach, oto para doskonała: Justin i Allison. Ona oczekuje dziecka (trzeci trymestr), on właśnie skończył malować i meblować pokój dziecięcy. Sąsiedzi im zazdroszczą głębokiej miłości, której nie boją się publicznie demonstrować. A Allison widzi w Justinie mężczyznę idealnego. Ma powody: uczynny, uśmiechnięty, pracowity, w domu naczynia pozmywa, na parkingu pospieszy z pomocą nieznajomej, która zgubiła telefon itd.

Wszystko to dzieje się w stanie Georgia, w pięknym mieście Savannah, tuż przed wyborami. Gospodarze radiowych programów przypominają o możliwości wysłania głosów pocztą, a miejscowa pani prokurator liczy na przyspieszenie kariery, kiedy tylko doprowadzi do skazania recydywisty oskarżonego o morderstwo. Sprawa wydaje się prosta. Wśród wezwanych do pełnienia obowiązków członków ławy przysięgłych jest i Justin. Jeszcze nie wiemy, że nadchodzą kłopoty.

Clint Eastwood w filmie „Przysięgły nr 2” („Juror no. 2”, 2024 – od niedawna w streamingu) powraca do miasta, które było areną wydarzeń z jego innego filmu – „Północ w ogrodzie dobra i zła” (1997).