Spięcie Nitrasa z europosłem PiS. "Nie dacie rady"

Nagrania z Pasterki w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Rabce-Zdroju, podczas której wystąpił zespół "Mała Armia Janosika", robi furorę w sieci. Internauci z całego świata udostępniają filmiki w mediach społecznościowych, a także wysyłają pozdrowienia i kierują wyrazy uznania dla Polaków.

"Mała Armia Janosika" to największa góralska kapela w Polsce, skupiająca dzieci, młodzież i dorosłych. Inspirując się kulturą góralską, zespół łączy różnorodne wpływy, co pobudza artystów do twórczości i poszerzania horyzontów muzycznych. Projekt powstał w marcu 2015 r. z inicjatywy Damiana Pałasza. Obecnie zespół liczy 265 artystów. Siedziba Małej Armii Janosika znajduje się w Rabie Wyżnej, na Podhalu, gdzie regularnie odbywają się próby, przygotowania do występów artystycznych i tras koncertowych.

Brudziński wbija szpilę Trzaskowskiemu

"Czy wiadomo już kiedy (po międzynarodowym sukcesie #MalaArmiaJanosika) sztab Trzaskowskiego zorganizuje wspólne śpiewanie kolęd w ratuszu? Przecież to nieprawda, że za jego rządów, nigdy w Warszawie nie było życzeń i wystroju z okazji Bożego Narodzenia, tylko zawsze z powodu jakiegoś »magicznego czasu«" – pytał na portalu X europoseł PiS Joachim Brudziński.

W ten sposób polityk Prawa i Sprawiedliwości nawiązał do koncertu kolęd, zorganizowanego przez telewizję TVN, który odbył się w jednym z warszawskich kościołów. W wydarzeniu uczestniczył prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, który jeszcze niedawno zakazywał symboli religijnych w urzędach.

"Nie dacie rady z Rafałem i Lange..."

W obronie Trzaskowskiego stanął jego bliski współpracownik, Sławomir Nitras. "Jakbyś czytał książki to byś wiedział, że Trzaskowskiego wujek napisał muzykę, którą te dzieci śpiewają. Aha. I faktury pokaż, bo ludzie proszą" – zaczepił Brudzińskiego minister sportu.

Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. "Sławuś, ja czytam książki od 5 roku życia. Ty jak rozumiem namiętnie czytasz Czuchnowskiego i GW. Ale tak czy siak Wesołych Świąt Bożego Narodzenia Ci życzę. Nie dacie rady z Rafałem i Jolantą Lange zmienić Bożego Narodzenia w »magiczny czas«. Twoja »piła« też nie pomoże. A faktury jak chcesz zobaczyć to wpadnij na proces, który wytoczyłem Czuchnowskiemu za jago kłamstwa" – napisał Joachim Brudziński.

