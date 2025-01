Brytyjski polityk upomniał się u Muska o Kuczmierowskiego. Ten odpisał krótko

Benyamin Naeem Habib – brytyjski przedsiębiorca i polityk, a także były deputowany do Parlamentu Europejskiego IX kadencji napisał post, w którym skrytykował działania skrajnie lewicowego rządu Wielkiej Brytanii. Co ciekawe, jako przykład podał sprawę szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych za rządów PiS Michała Kuczmierowskiego, który jest tymczasowo osadzony w londyńskim areszcie.

Habib upomniał się u Elona Muska o Kuczmierowskiego

"Mamy upolityczniony system wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Wykonujemy nawet brudną robotę polityczną dla zagranicznych reżimów" – czytamy w poście opublikowanym przez Habiba na X.

Pisze on, że rozprawa ekstradycyjna Kuczmierowskiego jest zaplanowana dopiero na lipiec, podczas gdy siedzi on w brytyjskim więzieniu od września 2024 roku. "Będzie siedział w więzieniu przez prawie rok bez procesu. To pełny wyrok, a on nawet nie został osądzony!" – zwraca uwagę.

"Wielka Brytania jak republika bananowa"

"Wielka Brytania musi przestać zachowywać się jak republika bananowa" – nawołuje Habib i zwraca się o pomoc do Elona Muska.

"Nie ma żadnego uzasadnienia, aby trzymać go w ten sposób. Michal musi zostać zwolniony za kaucją do czasu rozprawy w lipcu" – kończy swój wpis.

Co ciekawe, Elon Musk – którego Brytyjczyk oznaczył w swoim twicie – odpisał. Przedsiębiorca, a obecnie bliski współpracownik prezydenta Trumpa napisał krótko: "Yes!".

Zarzuty dla byłego szefa RARS

Prokuratura zarzuca Kuczmierowskiemu udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Grozi mu za to 10 lat więzienia. Przypomnijmy, że 31 sierpnia Sąd Okręgowy w Warszawie wydał za Kuczmierowskim Europejski Nakaz Aresztowania. Wcześniej, 26 sierpnia, prokuratura wydała postanowienie o poszukiwaniu go listem gończym. Ostatecznie były szef RARS został na początku września zatrzymany w Londynie.

Przypomnijmy, że były szef RARS nie zgodził się on na ekstradycję. Jego odmowa dobrowolnego powrotu do Polski oznaczała uruchomienie procesu ekstradycyjnego. Brytyjski sąd zdecydował, że Kuczmierowski do czasu rozprawy pozostanie w areszcie.

Obrona wskazuje, że polityczny kontekst sprawy może wpłynąć na jej przebieg i rzetelność procesu w Polsce. Według tych planów, brytyjskie sądy nie ulegną naciskom politycznym, co może być kluczowe dla decyzji o ekstradycji. Jako przykład obrońcy Kuczmierowskiego przywołują sprawę Juliana Assange'a.

