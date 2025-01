Najlepszy cynamon

Dodajemy go nie tylko do owsianek, ciast czy dań obiadowych, lecz także do napojów, do kawy, gorącego mleka, kakao, herbaty albo po prostu do wody z cytryną. Pamiętamy z dzieciństwa, jak babcia robiła dla nas grysik na mleku z cynamonem i cukrem.

Cynamon cejloński jest najszlachetniejszą odmianą cynamonu. Pochodzi z Cejlonu i właśnie tę odmianę powinniśmy kupować, bo zawiera najwięcej właściwości prozdrowotnych.