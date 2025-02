Stanowski to nie Stańczyk

Albo Polska będzie się skutecznie, dynamicznie rozwijała, albo nie będzie. Mnie jest w zasadzie wszystko jedno, bo mam dom w Hiszpanii, ale wam powinno zależeć. Vamos, Polska!” – wzywa Krzysztof Stanowski podczas „wiecu”. Relacja z tego wydarzenia to materiał zawarty w pierwszym wydaniu „Dziennika Narodowego”, parodystycznego programu „informacyjnego” na Kanale Zero, którego głównym przesłaniem jest wskazanie właściciela kanału jako najgenialniejszego kandydata na urząd prezydenta RP. Parodia to nie mniej zgrabna niż wystąpienie Stanowskiego, w którym ten ogłosił swój start w wyborach prezydenckich.