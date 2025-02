Chanuka albo Boże Narodzenie

Czy katolik powinien obchodzić Chanukę? Czy Żydzi to starsi bracia w wierze? Skoro w Kościele obchodzi się Dzień Judaizmu, to dlaczego w synagogach nie ma Dnia Katolicyzmu? Czy rzeczywiście w Polsce mamy do czynienia z antysemityzmem? A co z antypolonizmem? Dlaczego pod adresem Polaków coraz częściej wysuwa się niesłuszne oskarżenia o współudział w zbrodniach dokonanych przez Niemców?

Coraz więcej Polaków zadaje sobie te pytania. Ostatnio wśród polskich publicystów burzliwą dyskusję wywołały billboardy sfinansowane przez Grzegorza Brauna, na których pojawiło się hasło: „Chanuka czy Boże Narodzenie? Europo! Wybór należy do