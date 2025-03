"To jest to, czego pragnęliśmy". Sybiha wskazuje ważny element wspólnego oświadczenia

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha opublikował na Facebooku wpis dotyczący dzisiejszych postanowień, które zapadły na spotkaniu ukraińskiej i amerykańskiej delegacji w Arabii Saudyjskiej.

Ukraina gotowa. Teraz rozmowy USA z Rosją

"We wspólnym oświadczeniu mowa jest o tymczasowym wstrzymaniu ognia na ograniczony czas 30 dni, i to tylko w przypadku zgody ze strony Rosji. Strona amerykańska będzie teraz rozmawiać z Rosjanami na temat ich gotowości lub niegotowości do zakończenia wojny. Dlaczego tak ważne jest właśnie tymczasowe zawieszenie broni? Ponieważ w żadnym wypadku nie oznacza ono zamrożonego konfliktu" – podsumował.

Polityk dodał, że chodzi o "próbę rozpoczęcia drogi do zakończenia wojny w sprawiedliwy sposób". "To także krok, który pokazuje, kto tak naprawdę jest zainteresowany pokojem". "Wyprzedzając pytania, oddziały ukraińskiej armii nadal realizują zadania bojowe. Tymczasowe wstrzymanie ognia wejdzie w życie tylko w przypadku przyjęcia i jednoczesnego wykonania swoich zobowiązań przez Rosję" – przypomniał oczywisty fakt.

"To jest to, czego pragnęliśmy"

Sybiha podkreślił, że amerykańsko-ukraińskie oświadczenie stanowi pozytywny sygnał w kontekście planowanego podpisania między tymi krajami umowy o zasobach mineralnych. "Co więcej, oświadczenie bezpośrednio łączy tę umowę z gwarancjami USA, dotyczącymi długoterminowego dobrobytu i bezpieczeństwa Ukrainy. To jest to, czego pragnęła strona ukraińska" – napisał polityk.

Szef MSZ Ukrainy przekazał, że dla Kijowa ważne było również to, że wyraźnie wspomniano, że europejscy partnerzy powinni być zaangażowani we wszelkie rozmowy pokojowe. "Podtrzymujemy nasze stanowisko, że rozwiązania (służące) długoterminowemu bezpieczeństwu Europy nie mogą być przyjmowane bez Europy" – wskazał.

Dodał, że w oświadczeniu szczególną uwagę zwrócono na uwolnienie więźniów, w tym cywilów, oraz powrót ukraińskich dzieci z Rosji. Podkreślił, że jest to pryncypialne stanowisko Ukrainy.

Prezydent USA Donald Trump poinformował, że przedstawiciele strony amerykańskiej planują spotkać się z przedstawicielami Rosji jeszcze tego samego lub kolejnego dnia. Jak podaje agencja Reutera, Donald Trump chce ponownie zaprosić prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego do Białego Domu.

