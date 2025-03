Koniec wojny na Ukrainie? Polityk PiS zabrał głos

Waszyngton zapewnia, że oznacza to wznowienie wsparcia wojskowego i wywiadowczego dla Kijowa.

Negocjacje w Arabii Saudyjskiej. Ujawniono kulisy

We wtorek w stolicy Arabii Saudyjskiej odbyła się pierwsza tura rozmów USA-Ukraina. Wcześniej, w tym samym miejscu, przedstawiciele Waszyngtonu rozmawiali z Rosjanami. To pierwsze oficjalne spotkanie delegacji obu państw po głośnej kłótni Wołodymyra Zełenskiego i Donalda Trumpa w Gabinecie Owalnym.

Z informacji opublikowanych przez ukraiński portal Suspilne wynika, że w trakcie pierwszej tury wtorkowych negocjacji strony rozmawiały o kwestii ewentualnego zawieszenia broni na morzu i w powietrzu. "Również w pierwszej części rozmawiano o porozumieniu w sprawie metali ziem rzadkich" – podkreślił portal.

Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Michael Waltz w krótkim komentarzu dla dziennikarzy stwierdził, że w negocjacjach z Ukrainą "czynione są postępy" – podało CNN.

O rozmowach w Arabii Saudyjskiej wypowiedział się przed ich rozpoczęciem szef ukraińskiej delegacji Andrij Jermak. Wchodząc do sali obrad na rozmowy z przedstawicielami USA zapewnił, że "Ukraina jest gotowa uczynić wszystko, by osiągnąć pokój w wojnie z Rosją".

Wspólne oświadczenie Stanów Zjednoczonych i Ukrainy

Jak wynika z tekstu wspólnego oświadczenia Stanów Zjednoczonych i Ukrainy po wtorkowych rozmowach w Arabii Saudyjskiej: "Ukraina wyraziła gotowość przyjęcia propozycji USA dotyczącej wdrożenia natychmiastowego, tymczasowego 30-dniowego zawieszenia broni, które może zostać przedłużone za obopólną zgodą stron oraz podlega akceptacji i równoczesnemu wdrożeniu przez Federację Rosyjską".

"Stany Zjednoczone natychmiast zniosą przerwę w wymianie informacji wywiadowczych i wznowią pomoc w zakresie bezpieczeństwa dla Ukrainy" – czytamy w oświadczeniu.

Szefernaker: Stanom Zjednoczonym zależy na pokoju

Do osiągniętego porozumienia odniósł się na antenie Polsat News poseł PiS Paweł Szefernaker.

– To dobre wiadomości dla Polski, to dobre wiadomości dla naszej części Europy. Zależy nam na tym, żeby konflikt na Ukrainie został zażegnany i myślę, że to pokazuje, jak ważne dzisiaj, rozważne prowadzenie polityki zagranicznej przede wszystkim z naszym najważniejszym sojusznikiem, z USA – podkreślił szef sztabu wyborczego Karola Nawrockiego.

Jak zaznaczył Szefernaker, "sojusz NATO, który daje nam bezpieczeństwo, jest przede wszystkim oparty o także USA i dzisiaj niezwykle ważne jest, aby polska dyplomacja prowadziła rozważną politykę zagraniczną".

– Widać, że Stanom Zjednoczonym zależy, aby na Ukrainie nastał pokój – dodał poseł PiS.

Czytaj też:

Media: Putin nie zamierza iść na żadne kompromisy i jest gotowy walczyć dalejCzytaj też:

Zmasowany atak na Moskwę. "To sygnał dla Putina"