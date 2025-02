Obajtek broni Trumpa. Padły słowa o "lewackiej ideologii"

Trump zasugerował, że spotka się w piątek ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Wołodymyrem Zełenskim. Ukraiński przywódca ma przylecieć do stolicy Stanów Zjednoczonych, żeby podpisać umowę o minerałach.

USA i Ukraina wypracowały ostateczny wariant porozumienia w sprawie ukraińskich złóż metali ziem rzadkich. Medialne doniesienia potwierdził premier Denys Szmyhal. Jednocześnie zapowiedział, że Kijów nie rozważa podpisania umowy o wydobyciu minerałów bez powiązania jej z gwarancjami bezpieczeństwa.

Wołodymyr Zełenski stwierdził, że kompromis osiągnięty ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie eksploatacji ukraińskich bogactw mineralnych jest "początkiem" i "porozumieniem ramowym". – Ta umowa może okazać się wielkim sukcesem albo po prostu zniknąć – zastrzegł.

Obajtek: Trump ma nie bronić swoich interesów?

Do działań Donalda Trumpa odniósł się na antenie Radia Wnet europoseł PiS Daniel Obajtek.

– Oni się dziś dziwią Trumpowi, cytują jego wypowiedzi. A ja nie znam żadnej jego wypowiedzi, która byłaby wstydliwa – powiedział były prezes PKN Orlen.

– Kwestia metali rzadkich na Ukrainie. Co, ma nie bronić swoich interesów? Kwestia NATO – że mają być wpłaty na zbrojenie. Co, ma nie bronić swoich interesów, jak głównie zbrojenia to Stany Zjednoczone? – pytał Obajtek.

Europoseł PiS: Lewackie ideologie nigdy się nie sprawdziły

Daniel Obajtek skrytykował również działania Unii Europejskiej. Plany brukselskich decydentów nazwał „lewacką ideologią”.

– Lewackie ideologie, lewackie patrzenie na świat, lewackie ideologie w gospodarce nigdy się nie sprawdziły. To zawsze groziło katastrofą – powiedział były prezes PKN Orlen.

– Biznes, gospodarka... Dane państwo jest wtedy zdrowe, jak ma zdrowe zasady prawicowe w światopoglądzie i również w biznesie – dodał europoseł PiS.

