TOMASZ D. KOLANEK: Szanowny panie profesorze, nakładem wydawnictwa Fronda ukazała się pana najnowsza książka pt. „Kłopoty z Niemcami”. W pierwszej kolejności: Kto ma kłopoty z Niemcami?

PROF. GRZEGORZ KUCHARCZYK:A kto ich nie ma?

Może więc inaczej: To świat ma kłopoty z Niemcami czy to Niemcy mają kłopot ze światem?

To są dwie strony jednego medalu. Moja książka jest zaadresowana do polskiego czytelnika. Przygotowując ją, miałem na względzie przede wszystkim tę pierwszą stronę, czyli tych wszystkich, którzy mają kłopoty z Niemcami.

zNie zmienia to jednak faktu, że Niemcy mają kłopot z – nazwijmy to – źródłami cywilizacji europejskiej, które np. dla nas, Polaków, są powodem do dumy. Mówienie, że Polska jest cywilizacyjnie związana z Rzymem, nie ma w naszej kulturze jakichś większych negatywnych konotacji. Zupełnie inaczej wygląda to w Niemczech, gdzie mniej więcej od czasów Marcina Lutra panuje przekonanie, że Rzym – w sensie pewnego symbolu cywilizacji – jest co najmniej podejrzany.