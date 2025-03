Targi przyszłości

Targi Mobile World Congress w Barcelonie to obowiązkowe wydarzenie dla producentów chcących pochwalić się najbardziej innowacyjnymi technologiami Wświecie globalnych technologii liczą się trzy wydarzenia: wiosenne targi Mobile World Congress w Barcelonie, styczniowe Consumer Electronics Show w Las Vegas oraz jesienne IFA w Berlinie. Pierwsze z nich odwiedziło w tym roku ponad 100 tys. osób. W tym gronie wielu prezesów firm, ekspertów, handlowców, dziennikarzy z całego świata, a także urzędników i ministrów.

W ubiegłym tygodniu na stoiskach w stolicy Katalonii zaroiło się od najnowszych urządzeń mobilnych. Chińska firma realme oficjalnie zaprezentowała na targach nową linię smartfonów realme 14 Pro, które nie dość, że potrafią zmieniać kolor pod wpływem temperatury, to jeszcze są odporne na kąpiele w wodzie (nasz test tego modelu jest na str. 76) i umożliwiają filmowanie pod wodą (do jednej godziny). Chińczycy nie ograniczyli się jednak tylko do prezentacji produktów, które właśnie trafiają do sprzedaży.