(Nie)szczere polecajki

Reklama czy neutralna treść? Powinno być to jasne dla każdego, kto widzi publikację w mediach społecznościowych. Odpowiedzialność za nieprzekraczanie tych granic ponoszą twórcy, a także agencje i reklamodawcy. Na co mamy wpływ my, konsumenci treści? Generalnie – na zasięgi twórców. Obserwujesz, lajkujesz, podajesz dalej. Jak często jednak zastanawiasz się, czy warto wspierać kogoś, kto nie gra uczciwie wobec Ciebie?” – wskazuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ogłaszając nałożenie kar na trzy bardzo znane polskie gwiazdy. – Wydane decyzje dotyczą nieuczciwych praktyk, które Filip Chajzer, Dorota Rabczewska i Małgorzata Rozenek-Majdan stosowali przez wiele lat. Na influencerów nałożyliśmy łącznie prawie pół miliona złotych kar. Uwzględniliśmy długotrwałość i zasięg działań, a także ich wpływ na odbiorców – poinformował prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Dlaczego Urząd wypowiedział „wojnę” osobom publicznym stosującym tego rodzaju praktyki?