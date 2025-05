Historyczne porno

Reżyser »Kleru« wraca do Teatru Telewizji po 19 latach” – w tak entuzjastycznym tonie jeden z dzienników recenzuje spektakl „Winny”, który wyemitowano niedawno na antenie TVP. Wojciech Smarzowski zaadaptował na zamówienie telewizji w likwidacji monodram napisany przez pisarza i aktora Stanisława Brejdyganta. Obaj panowie znają się już z planu filmu „Kler”. Teraz Brejdygant fantazjuje na temat Holokaustu – bo to temat chwytliwy i atrakcyjny do epatowania polską podłością wpisaną w narodowe DNA.