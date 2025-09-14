Jak opiłować Kanał Zero
Udostępnijdodaj Skomentuj
Opinie
  • Radosław WojtasAutor:Radosław Wojtas

Jak opiłować Kanał Zero

Dodano: 
Wybory Prezydenta RP 2025 - kampania. Kandydat w wyborach prezydenckich Krzysztof Stanowski
Wybory Prezydenta RP 2025 - kampania. Kandydat w wyborach prezydenckich Krzysztof Stanowski Źródło: PAP / Marcin Obara
Kanał Zero dominuje na YouTube, stara się o koncesję telewizyjną, przygotowywany jest portal. Krzysztof Stanowski rozpycha się na rynku medialnym coraz bardziej. Co przysparza mu nie tylko przyjaciół. Ostatnio Dorota Wysocka-Schnepf zarzuciła mu, że zaatakował jej syna.

Długo znosiłam łgarstwa i nagonkę na moją rodzinę. Szkoda czasu na hejterów i pozwy. Ale piętnowanie 14-latka?! Podłe. Mało wam dzieci zaszczutych wskutek polowania na ich rodziców? Spotykamy się w sądzie. Na początek Stanowski i Mazurek. I nie tylko oni. Cdn. – napisała w niedzielę 7 września na portalu X Dorota Wysocka-Schnepf. – My, dorośli, uodporniliśmy się na ataki. Ale cierpię, gdy mój synek drży, chce uciekać z Polski, boi się tu żyć. Patostreamerzy muszą za to przeprosić. I zapłacić. Niech zaboli. Choć strat moralnych to nie wyrówna. Ale może coś zrozumieją?”.

Wyraźnie zaskoczony Krzysztof Stanowski odpowiedział: „Babo, jedyne, co napisałem albo powiedziałem o twoim synu, to że ma imię po dziadku (informacja z Wikipedii). Ja mu imienia nie dawałem, więc ewentualne pretensje możesz mieć do siebie”.

Wideo, w którym Krzysztof Stanowski wspomniał o synu Doroty Wysockiej-Schnepf, pochodzi z maja i wówczas przeszło bez echa, nikt nie dopatrzył się hejtu wobec nastolatka. Chodzi o film zatytułowany „STANOWSKI: MILION ZŁOTYCH DLA MNIE OD TVP, ONET I SCHNEPF”. A dokładniej o kilkusekundową wypowiedź: „Teścia się nie wybiera, to prawda, ale już imię dla syna po teściu się wybiera, to też prawda”.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także