Frtiz: Jesteśmy uciskani przez państwo

Ryszard Gromadzki: Czy pana formacja czuje się związana z dziedzictwem Solidarności?

Roman Fritz: Jeżeli chodzi o patriotyzm, wybicie się na suwerenność, które niosła Solidarność w 1980 r., to oczywiście tak. Był to dla Polaków poryw wielkiej nadziei na wyzwolenie się spod sowieckiego jarzma. To budowało tożsamość pokolenia, które wchodziło w dorosłe życie w latach 80., i tworzyło łączność z pokoleniami, które wcześniej walczyły o wolną Polskę. Natomiast co do strony gospodarczej trzeba by przyjrzeć się słynnym „21 postulatom”, których realizacji domagali się strajkujący latem 1980 r. robotnicy. Ich główną treścią były prawa pracownicze, których robotnicy w PRL, nominalnie w państwie robotników i chłopów, byli pozbawieni. Dlatego domagali się m.in. niezależnych i samorządnych związków zawodowych. Trudno – mając wiedzę o realnym socjalizmie, który panował wówczas w Polsce – odmówić słuszności robotniczym postulatem.

Pytam pana o Solidarność celowo, bo dziś to Konfederacji Korony Polskiej zarzuca się zamach na prawa pracownicze w związku z postulatami, które zapisane są w waszym programie gospodarczym, takimi jak „wygaszanie ZUS” czy ograniczenie roli i uprawnień związków zawodowych.