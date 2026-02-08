Superbohaterki, antybohaterowie
  • Zuzanna Dąbrowska-PieczyńskaAutor:Zuzanna Dąbrowska-Pieczyńska

Superbohaterki, antybohaterowie

Plan filmowy nowej kinowej adaptacji „Lalki” na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie
Polska kinematografia idzie z duchem czasu i w zgodzie z modami ideologicznymi. „Noce i dnie” oraz „Lalka” mają być przedstawione na nowo, z uwzględnieniem zwłaszcza

W połowie stycznia ogłoszono, że wkrótce ruszą zdjęcia do kolejnej produkcji Netflixa, który coraz chętniej sięga po polską klasykę. Platforma streamingowa zapowiada serialową adaptację „Nocy i dni” Marii Dąbrowskiej. Netflix ogłosił, że serial w reżyserii Kamili Tarabury „przedstawi widzom cztery pory roku relacji Barbary i Bogumiła Niechciców, serwując ponadczasową opowieść o ich skomplikowanym uczuciu. Przede wszystkim jednak będzie to portret kobiety – nieprzewidywalnej i pełnej wielu sprzeczności”. W Bogumiła wcieli się Tomasz Schuchardt, ostatnio niemalże „wyskakujący z telewizora” („Heweliusz”, „Dom dobry”, „Lalka”), Barbarę odegra zaś Jaśmina Polak. „Nasza interpretacja arcydzieła Marii Dąbrowskiej to szczera i emocjonalna refleksja na temat mitu romantycznej miłości i odwiecznej walki oczekiwań z rzeczywistością” – mówi Tarabura. Reżyser serialu skupia się na postaci żeńskiej. „Barbara mierzy się z wieloma uniwersalnymi dylematami, które dotyczą poświęcenia dla małżeństwa i rodziny, rezygnacji z własnych marzeń i poszukiwania szczęścia” – wskazuje.

