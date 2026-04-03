Korwin-Mikke: Co zrobi Trump?

Nagrywam to w momencie, kiedy dowiedziałem się, że jego ekscelencja Donald Trump wyrzucił panią Pamelę Bondi, czyli swoją najbardziej wierną i oddaną pracownicę, która była prokuratorem generalnym Stanów Zjednoczonych. Jest to zupełnie szokująca informacja i świadcząca o tym, że jak to dalej pójdzie, to pan prezydent wyrzuci samego siebie, bo już nikogo innego nie da rady wyrzucać. Szanowni Państwo, ostatnie dni, godziny właściwie obfitują w najrozmaitsze wydarzenia międzynarodowe, które zresztą produkuje pan Trump właśnie i trudno za tym wszystkim nadążyć. Postaram się więc wyjaśnić to, co moim zdaniem nadaje się do wyjaśnienia, bo są pewne rzeczy, które do wyjaśnienia się po prostu nie nadają, bo są nie do pojęcia przez normalnie logicznie rozumujący umysł.

Proszę Państwa, mamy wojnę w Iranie i jego ekscelencja Donald Trump oświadczył nieoczekiwanie zupełnie, że nie ma co się przejmować brakiem paliw, to żaden problem. Stany Zjednoczone mają bardzo dużo paliw i jak ktoś chce, może się zaopatrzyć w Stanach Zjednoczonych. Proszę bardzo, panowie Anglicy, zaopatrzcie się u nas.