Poseł PiS wyśmiał "ślubowanie", Gozdyra wyszła z programu. "Pan sobie robi jaja z Trybunału"

Krzysztof Ciecióra z PiS stwierdził w programie, że Karol Nawrocki nie odmówił przyjęcia ślubowania od czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

– Proszę mi zacytować wypowiedź prezydenta lub kogoś z otoczenia, kto mówi, że nie przyjmie tych ślubowań. Nie padło takie zastrzeżenie – stwierdził.

Jak dodał, całe wydarzenie było jedynie "happeningiem politycznym" bez żadnej podstawy prawnej.

Gozdyra wychodzi z programu

Agnieszka Gozdyra w pewnym momencie przekazała, że poseł PiS ma nietypowy pomysł, który chciałby zrealizować w jej programie.

– Wie Pan co, ja wyjdę. Pan chce teraz zrobić inscenizację i ja na potrzeby tej inscenizacji na chwilę wyjdę – przekazała dziennikarka.

Następnie polityk PiS wygłosił zaskakującą przemowę. – Chcę odegrać to, co wydarzyło się w sali kolumnowej. Otóż wobec pani redaktor Gozdyry chcę złożyć oświadczenie. Ślubuję być człowiekiem punktualnym i ascetycznym, ślubuję doskonale komentować w programie "Debata Gozdyry". I jeszcze sobie dopiszę, że będę w tych debatach zawsze wygrywał. Odbębniłem to ślubowanie, proszę sobie to gdzieś zanotować – przemawiał.

Słowa Ciecióry oburzyły jednak Martę Wcisło z KO. – Pan sobie robi żarty i jaja z widzów, Trybunału Konstytucyjnego i nas wszystkich – stwierdziła europoseł.

"Ślubowanie" bez prezydenta

W czwartek w Sali Kolumnowej Sejmu odbyło się wydarzenie, podczas którego sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wybranych w marcu przez Sejm, złożyło "ślubowanie". Choć w formule "ślubowania" padło stwierdzenie, iż jest ono składane "wobec prezydenta", Karola Nawrockiego nie było na miejscu.

"Ślubowanie" w Sejmie złożyli: Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda (cała trójka rekomendowana przez Koalicję Obywatelską), Anna Korwin-Piotrowska (rekomendowana przez Lewicę), a także Dariusz Szostek (rekomendowany przez Polskę 2050) i Magdalena Bentkowska (rekomendowana przez PSL), którzy w ubiegłym tygodniu złożyli właściwe ślubowanie w Pałacu Prezydenckim.

